Zidane: “In campo come se fosse una finale. Conte? Lo stimo molto” (Di lunedì 2 novembre 2020) Conferenza stampa di Zidane alla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter: “Sappiamo che l’Inter è una squadra forte e molto fisica, sarà difficile batterli, dobbiamo affrontarla come se fosse una finale.Modric? La sua presenza sarà importante per noi, è difficile dire cosa fare a un giocatore così forte ma lui ascolta sempre le mie parole.Ambizioni? Dobbiamo puntare a vincere tutto, senza Militao perdiamo qualcosa di importante ma gli altri daranno il loro massimo. E’ un girone difficile e siamo partiti male ma abbiamo ancora tutto il tempo per cambiare le cose con le prossime gare.Conte? Non mi sorprende che sia diventato allenatore, quando giocava era sempre importante per le sue squadre. Siamo in buoni rapporti e mi ha sempre ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Conferenza stampa dialla vigilia della sfida di Champions League contro l’Inter: “Sappiamo che l’Inter è una squadra forte e molto fisica, sarà difficile batterli, dobbiamo affrontarlaseuna.Modric? La sua presenza sarà importante per noi, è difficile dire cosa fare a un giocatore così forte ma lui ascolta sempre le mie parole.Ambizioni? Dobbiamo puntare a vincere tutto, senza Militao perdiamo qualcosa di importante ma gli altri daranno il loro massimo. E’ un girone difficile e siamo partiti male ma abbiamo ancora tutto il tempo per cambiare le cose con le prossime gare.? Non mi sorprende che sia diventato allenatore, quando giocava era sempre importante per le sue squadre. Siamo in buoni rapporti e mi ha sempre ...

AlfredoFagiani : RT @Vatenerazzurro1: In spagna parlano di esonero per Zidane, ripeto Zidane, in caso di sconfitta contro l'inter. Real che nella Liga è sec… - clikservernet : Zidane: “In campo come se fosse una finale, Conte? Lo stimo molto” - Noovyis : (Zidane: “In campo come se fosse una finale, Conte? Lo stimo molto”) Playhitmusic - - Giovanni1962RM : RT @Vatenerazzurro1: In spagna parlano di esonero per Zidane, ripeto Zidane, in caso di sconfitta contro l'inter. Real che nella Liga è sec… - Vatenerazzurro1 : In spagna parlano di esonero per Zidane, ripeto Zidane, in caso di sconfitta contro l'inter. Real che nella Liga è… -