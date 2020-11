Zenit-Lazio in tv in chiaro? Canale, orario, diretta tv e streaming (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo il successo con il Borussia Dortmund e il pareggio contro il Bruges, la Lazio di Simone Inzaghi è chiamata ad affrontare lo Zenit San Pietroburgo nella terza giornata del girone F di Champions League. Non è il momento migliore per i russi, che sono stati protagonisti di un avvio disastroso perdendo entrambe le prime due partite, dall’altra parte però anche i biancocelesti saranno in difficoltà a causa dei tanti infortuni e dell’emergenza Covid in squadra. Appuntamento da non perdere mercoledì 4 novembre alle ore 18:55 allo stadio “San Pietroburgo” in Russia. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky su Sky Sport Uno. La diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now Tv. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo il successo con il Borussia Dortmund e il pareggio contro il Bruges, ladi Simone Inzaghi è chiamata ad affrontare loSan Pietroburgo nella terza giornata del girone F di Champions League. Non è il momento migliore per i russi, che sono stati protagonisti di un avvio disastroso perdendo entrambe le prime due partite, dall’altra parte però anche i biancocelesti saranno in difficoltà a causa dei tanti infortuni e dell’emergenza Covid in squadra. Appuntamento da non perdere mercoledì 4 novembre alle ore 18:55 allo stadio “San Pietroburgo” in Russia. La gara sarà trasmessa inesclusiva da Sky su Sky Sport Uno. Lasarà visibile su Sky Go e Now Tv.

sportface2016 : #ZenitLazio: tutte le informazioni sulla gara - Fantacalcio : Lazio, Caicedo: 'Non molliamo mai, ora pensiamo allo Zenit' - zazoomblog : Zenit San Pietroburgo-Lazio Champions League: programma orario tv probabili formazioni - #Zenit #Pietroburgo-Lazio… - sportli26181512 : Zenit-Lazio, nessun precedente: biancocelesti a caccia del colpo in trasferta: Zenit-Lazio, nessun precedente: bian… - infoitsport : Torino - Lazio, Caicedo: 'Lavoro per questi momenti. Zenit? In Russia per vincere' -