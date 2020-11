Zaia e centro destra: “Governo scongiuri lockdown” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il sindacato degli infermieri lancia un appello: “Se c’è una cosa che dobbiamo sperare, affinché possa rallentare il contagio e di conseguenza la grave pressione sui nostri ospedali, è quella di provvedimenti più restrittivi”. Ma il governatore del Veneto Luca Zaia non è d’accordo su eventuali chiusure di attività produttive ed esorta il governo ad : “impegnarsi ascongiurare un secondo lockdown nazionale”. ” E ha proseguito: “Siamo pronti a dar corso a tutte le restrizioni ma non per le attività produttive. Mi sembra di capire che a Roma aspettano la discussione in Parlamento, poi prima di notte ci sarà una nuova convocazione di comuni, province e Regioni, dopodiché cercheremo di capire ... Leggi su quotidianpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Il sindacato degli infermieri lancia un appello: “Se c’è una cosa che dobbiamo sperare, affinché possa rallentare il contagio e di conseguenza la grave pressione sui nostri ospedali, è quella di provvedimenti più restrittivi”. Ma il governatore del Veneto Lucanon è d’accordo su eventuali chiusure di attività produttive ed esorta il governo ad : “impegnarsi ascongiurare un secondo lockdown nazionale”. ” E ha proseguito: “Siamo pronti a dar corso a tutte le restrizioni ma non per le attività produttive. Mi sembra di capire che a Roma aspettano la discussione in Parlamento, poi prima di notte ci sarà una nuova convocazione di comuni, province e Regioni, dopodiché cercheremo di capire ...

QuotidianPost : Zaia e centro destra: “Governo scongiuri lockdown” - LIngles_ : La prima cosa che si nota di @ellyesse in TV è che parla un italiano corretto. Non siamo più abituati con gli Zaia… - AltreNews : @Agenzia_Ansa Chiaro a tutti che le #Regioni sono inutili e non decido un cavolo guarda #DeLuca un chiacchierone o… - Frances87129554 : @juspertube @LegaSalvini Invece Salvini poverino è al limite del ricovero in un centro di psichiatria, ormai non sa… - Frances87129554 : @La_Steph14 @LegaSalvini Invece Salvini poverino è al limite del ricovero in un centro di psichiatria, ormai non sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Zaia centro Coronavirus in Veneto, Zaia: «Veneto cresce di cinquanta ricoveri al giorno. Centro commerciali? Decida il governo» Corriere della Sera Zaia: "Lockdown generalizzato non serve, è insostenibile"

Lo stesso accordo sarà al centro dell’incontro con i 500 pediatri della regione”. I test, si tratta di tamponi rapidi, potranno essere fatti a domicilio degli assistiti, o in ambulatorio; se questo ...

Coronavirus, in Veneto la nuova ordinanza di Zaia: “I tamponi saranno fatti dal medico di base. Non esiste obiezione di coscienza”

Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa di sabato 31 ottobre, dopo aver aggiornato sui dati dell’emergenza coronavirus, ha presentato le novità della nuova ordi ...

Lo stesso accordo sarà al centro dell’incontro con i 500 pediatri della regione”. I test, si tratta di tamponi rapidi, potranno essere fatti a domicilio degli assistiti, o in ambulatorio; se questo ...Il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, durante la conferenza stampa di sabato 31 ottobre, dopo aver aggiornato sui dati dell’emergenza coronavirus, ha presentato le novità della nuova ordi ...