WomenRisingForDemocracy: le donne delle istituzioni si schierano al fianco della protesta in Bielorussia | VIDEO (Di lunedì 2 novembre 2020) “WomenRisingForDemocracy”: la campagna delle donne a sostegno della protesta in Bielorussia Da Hillary Clinton a Rebecca Harms, da Věra Jourová a Laura Boldrini: le donne delle istituzioni, della politica e dell’arte di tutto il mondo partecipano alla campagna #WomenRisingForDemocracy, schierandosi al fianco della protesta democratica in Bielorussia. Una mobilitazione che ha il volto delle donne che anche questo ultimo sabato, come ogni sabato da agosto, sono scese in piazza per protestare pacificamente per la democrazia, rischiando la ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) “”: la campagnaa sostegnoinDa Hillary Clinton a Rebecca Harms, da Věra Jourová a Laura Boldrini: lepolitica e dell’arte di tutto il mondo partecipano alla campagna #, schierandosi aldemocratica in. Una mobilitazione che ha il voltoche anche questo ultimo sabato, come ogni sabato da agosto, sono scese in piazza perre pacificamente per la democrazia, rischiando la ...

