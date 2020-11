Wind e Tre: telefonate senza consenso, multa alle compagnie (Di lunedì 2 novembre 2020) Interessanti novità che, molto probabilmente, faranno felici coloro che, in qualità di utenti di servizi telefonici, hanno subito per mesi campagne di marketing oltre i confini della legalità, con plurime telefonate nei più diversi orari della giornata. Infatti, è recentemente intervenuto il Garante della Privacy che ha deciso di sanzionare le compagnie telefoniche responsabili di tali attività contrarie ai fondamentali diritti del consumatore. Si tratta di una multa milionaria emessa nei confronti di Wind Tre Spa, e che sicuramente servirà anche da ‘ammonimento’ per i comportamenti futuri dei gestori dei servizi telefonici. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più su bolletta telefono mensile e cambiamento unilaterale di ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 2 novembre 2020) Interessanti novità che, molto probabilmente, faranno felici coloro che, in qualità di utenti di servizi telefonici, hanno subito per mesi campagne di marketing oltre i confini della legalità, con plurimenei più diversi orari della giornata. Infatti, è recentemente intervenuto il Garante della Privacy che ha deciso di sanzionare letelefoniche responsabili di tali attività contrarie ai fondamentali diritti del consumatore. Si tratta di unamilionaria emessa nei confronti diTre Spa, e che sicuramente servirà anche da ‘ammonimento’ per i comportamenti futuri dei gestori dei servizi telefonici. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa saperne di più su bolletta telefono mensile e cambiamento unilaterale di ...

infoitscienza : Wind-Tre offerta fine ottobre 2020: ecco la tariffa da attivare subit | - danieletiseo : RT @FPA_net: Wind Tre partner del #FORUMPASanità 2020, per una sanità più vicina a tutti! #RestartItalia 5 novembre, per info e iscrizion… - vincentimmi : Sono tre giorni che la ragazza della Wind non mi telefona per una nuova offerta. Secondo me ha un altro. - antonio_veraldi : RT @FPA_net: Wind Tre partner del #FORUMPASanità 2020, per una sanità più vicina a tutti! #RestartItalia 5 novembre, per info e iscrizion… - anto_gaudioso : RT @FPA_net: Wind Tre partner del #FORUMPASanità 2020, per una sanità più vicina a tutti! #RestartItalia 5 novembre, per info e iscrizion… -

Ultime Notizie dalla rete : Wind Tre Operatori telefonici: ecco il più veloce tra Tim, Wind, Tre e Vodafone Tecnoandroid Promo Restart, continua l'offerta Wind Tre Professional per chi fa MNP

La sottoscrizione dell’Offerta Professional Staff e le relative condizioni promozionali si applicano ai Clienti che hanno attiva un’Offerta Professional World e/o Professional Full attestata sullo ...

Operatori telefonici: ecco il più veloce tra Tim, Wind, Tre e Vodafone

Molti pensano che gli operatori telefonici per eccellenza in termini di velocità sono TIM e Vodafone, ma non sanno che potrebbero sbagliarsi ...

La sottoscrizione dell’Offerta Professional Staff e le relative condizioni promozionali si applicano ai Clienti che hanno attiva un’Offerta Professional World e/o Professional Full attestata sullo ...Molti pensano che gli operatori telefonici per eccellenza in termini di velocità sono TIM e Vodafone, ma non sanno che potrebbero sbagliarsi ...