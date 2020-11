William positivo al Covid lo scorso aprile | «Colpito duramente | ha lottato per respirare»

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il principe William è risultato positivo al Covid lo scorso aprile e ha deciso di tenerlo segreto per non allarmare la nazione. A farlo sapere ora è il Sun (seguito da tutti gli altri tabloid britannici) che fa riferimento a diversi insider molto vicini alla famiglia reale. La malattia al 38enne sarebbe stata diagnosticata poco dopo la positività di papà Carlo, quando era già in isolamento a Amner Hall, la casa di famiglia nel Norfolk.

shephrdamelia : NO ALLORA ma vi pare che il titolo è un clickbait bello e buono? nella sezione notizie ovviamente compare soltanto… - zazoomblog : William è risultato positivo al Covid ad aprile ma lo tenne nascosto - #William #risultato #positivo - askanews_ita : Il principe #William positivo al #coronavirus in aprile ma lo tenne nascosto - versoblio : pure il principe william positivo al covid ?? - MaggioreSimona : RT @Gazzettino: William positivo al Covid. «Royal Family nel panico, colpito duramente ad aprile» -

Ultime Notizie dalla rete : William positivo

Il principe, come riporta il «Sun», avrebbe ricevuto la diagnosi poco dopo che papà Carlo era risultato positivo. Ma il 38enne ha voluto tenere la malattia segreta per non allarmare ancora di più il P ...Il principe William è stato colpito dal covid ad aprile e lo ha tenuto segreto in modo da non allarmare la nazione. È quanto ha riportato nella tarda serata di domenica il Mirror. Il Duca di Cambridge ...