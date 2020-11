Warner Magazine | News speciali del mese di Novembre

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di lunedì 2 novembre 2020), all’interno del catalogo Universal Pictures Home Entertainment Italia sono in arrivo molte novità di2020. Tra i titoli più attesi ”Il Trono di Spade – Deluxe Steelbook Limited Edition” per la prima volta in assoluto la serie tv completa in 4K UHD. La speciale Titans Of Cult Steelbook Limited Edition di ”V per Vendetta”. In arrivo anche il cofanetto con la serie completa di ”Gotham” oltre a ”Krypton” e ”The 100”. Insomma siamo curiosissimi, novità che non possiamo perderci! Per cui scopriamole immediatamente!. Il Trono di Spade – Deluxe Steelbook Limited Edition, imperdibili le uscite nel ...