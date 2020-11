WARD-PROWSE, IL MAGO DELLE PUNIZIONI CHE ILLUMINA IL SOUTHAMPTON (Di lunedì 2 novembre 2020) Nato a Portsmuth il 1° novembre del 1994, è cresciuto calcisticamente nella vicina SOUTHAMPTON, squadra in cui tutt’ora gioca. Lontano 32km dalla città che gli ha regalato i natali, James WARD-PROWSE si è preso col tempo la scena della Premier League con la maglia dei Saints. Proprio ieri, PROWSE, si è reso protagonista con una stupenda doppietta contro l’Aston Villa così da lanciare il suo SOUTHAMPTON. Ma, da sottolineare, è il gesto tecnico: due PUNIZIONI, una dietro l’altra, che hanno beffato la barriera del Villa e si sono chiuse poco sotto la traversa. Una doppietta a tratti storici. Infatti, sono pochi i calciatori che sono riusciti a segnare una doppietta su punizione nella stessa partita, uno dei pochi è ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 2 novembre 2020) Nato a Portsmuth il 1° novembre del 1994, è cresciuto calcisticamente nella vicina, squadra in cui tutt’ora gioca. Lontano 32km dalla città che gli ha regalato i natali, Jamessi è preso col tempo la scena della Premier League con la maglia dei Saints. Proprio ieri,, si è reso protagonista con una stupenda doppietta contro l’Aston Villa così da lanciare il suo. Ma, da sottolineare, è il gesto tecnico: due, una dietro l’altra, che hanno beffato la barriera del Villa e si sono chiuse poco sotto la traversa. Una doppietta a tratti storici. Infatti, sono pochi i calciatori che sono riusciti a segnare una doppietta su punizione nella stessa partita, uno dei pochi è ...

PremierShowIT : Il piede fatato di James Ward-Prowse firma la vittoria del Southampton a Villa Park. L'Aston Villa incassa la secon… - Un_Tal_Gon : Pero como le pega Ward-Prowse #PREMIERxESPN - frankneapolitan : Nel giorno del suo 26º compleanno James Ward-Prowse sigla il 1000º goal in Premier League per i ???? #AVLSOU… - Premier_Argenta : SJKSJSJSJSJDJSJAUSJDJ GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAL DEL SOUTHAMPTON WARD PROWSE ESTA TOTALMENTE DESNUDO GAAAAAL OTRA VEZ… - _wildermind : non ci credo ancora ward-prowse su punizione ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : WARD PROWSE WARD-PROWSE, IL MAGO DELLE PUNIZIONI CHE ILLUMINA IL SOUTHAMPTON alfredopedulla.com Stats Performance della settimana - James Ward-Prowse

2 gol e 1 assist per lui direttamente da calcio di punizione nella vittoria del Southampton contro l'Aston Villa per 4-3 Per approfondire ...

Premier League, Liverpool ancora in vetta. L'Arsenal mette k.o. lo United, vince il City

I Reds rimangono capolisti, seguiti a ruota dal Tottenham di Mourinho. Cade l'Everton, Guardiola vince di misura sullo Sheffield ...

2 gol e 1 assist per lui direttamente da calcio di punizione nella vittoria del Southampton contro l'Aston Villa per 4-3 Per approfondire ...I Reds rimangono capolisti, seguiti a ruota dal Tottenham di Mourinho. Cade l'Everton, Guardiola vince di misura sullo Sheffield ...