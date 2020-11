Wanna Marchi | “Non ho voluto fare fare la buffona” Disertata la D’Urso all’ultimo momento

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) Potremmo chiamarla “la grande fuga”, quella die Stefania Nobile da “Live – Non è la d’Urso”. Ieri sera le due donne avrebbero dovuto partecipare al programma di Barbara d’Urso per parlare di maghi e truffe… ma qualcosa è andato storto. L’ex televenditrice, d’accordo con la figlia, ha deciso di non prendere parte alla trasmissione. “Siamo arrivati qua a Cologno e abbiamo visto un’aria triste. Con tutto quello che sta capitando, l’allegria non esiste più in questo periodo. D’accordo con i vertici di Mediaset abbiamo deciso di rinviare la nostra presenza, il nostro intervento è stato rimandato. Noi avevamo deciso di raccontare cose anche frivole, anche un po’ particolari del nostro percorso, ma non è un periodo ...