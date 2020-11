Vuelta a España 2020: il percorso e le salite della terza settimana. La crono e l’Alto de la Covatilla saranno decisivi (Di lunedì 2 novembre 2020) Domani inizia la terza settimana della Vuelta a España 2020 con la frazione che più di ogni altra potrebbe decidere le sorti del grande giro spagnolo: la cronometro di trentatré chilometri che va da Muros alla vetta del Mirador de Ezaro. Il tracciato è totalmente pianeggiante fino all’inizio dell’erta in cima alla quale è posto il traguardo. Essa misura 1800 metri e ha una pendenza media del 14,8%. In passato è stata affrontata, come sede di arrivo di tappe in linea, nel 2012, quando vi trionfò Purito Rodriguez davanti a Contador, e nel 2016, quando a domarla fu Alexandre Geniez che era in fuga dal mattino. La gara proseguirà, il giorno dopo, con la Lugo-Ourense di 204 chilometri, una frazione tortuosa che strizza ... Leggi su oasport (Di lunedì 2 novembre 2020) Domani inizia laa Españacon la frazione che più di ogni altra potrebbe decidere le sorti del grande giro spagnolo: lametro di trentatré chilometri che va da Muros alla vetta del Mirador de Ezaro. Il tracciato è totalmente pianeggiante fino all’inizio dell’erta in cima alla quale è posto il traguardo. Essa misura 1800 metri e ha una pendenza media del 14,8%. In passato è stata affrontata, come sede di arrivo di tappe in linea, nel 2012, quando vi trionfò Purito Rodriguez davanti a Contador, e nel 2016, quando a domarla fu Alexandre Geniez che era in fuga dal mattino. La gara proseguirà, il giorno dopo, con la Lugo-Ourense di 204 chilometri, una frazione tortuosa che strizza ...

