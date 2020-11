Vuelta 2020, oggi tappa 13. Percorso, favoriti e orari tv. Ordine di partenza cronometro (Di martedì 3 novembre 2020) La Coruna, 3 novembre 2020 - La seconda settimana di Vuelta si è chiusa con il successo di Hugh Carthy sull'Angliru e il ritorno in maglia rossa di Richard Carapaz , ma un passaggio fondamentale in ... Leggi su quotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) La Coruna, 3 novembre- La seconda settimana disi è chiusa con il successo di Hugh Carthy sull'Angliru e il ritorno in maglia rossa di Richard Carapaz , ma un passaggio fondamentale in ...

zazoomblog : Vuelta 2020 quattordicesima tappa: data orari diretta tv e streaming - #Vuelta #quattordicesima #tappa: - zazoomblog : Vuelta 2020 via alla terza settimana: duello Carapaz-Roglic i primi quattro in trentacinque secondi - #Vuelta… - sportface2016 : #Ciclismo #Vuelta Tutto pronto per la terza e decisiva settimana - EPesports : ¿Qui guanyarà la Vuelta? - Eurosport_IT : Dopo il Tour ha vinto la Liegi, dopo la crisi di Aramon Formigal s'è ripreso la roja, dopo l'Angliru l'ha persa ma… -