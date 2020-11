Volvo - I motori elettrici saranno sviluppati internamente

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 2 novembre 2020) Laprogetterà e svilupperàdella prossima generazione di auto a batteria e ibride plug-in. L'obiettivo a lungo termine della Casa svedese, infatti, è quello di diventare un produttore di veicoli a zero emissioni.Chi fa da sé, fa per tre. Il costruttore ha appena inaugurato un nuovo laboratorio a Shanghai, in Cina, che si concentrerà principalmente sullo sviluppo dei powertrain da utilizzare nei prossimi modelli basati sulla piattaforma modulare Spa 2. Questo impianto va ad aggiungersi alla rete globale di strutture per lo sviluppo e il collaudo di componenti per auto a batteria, che include un secondo laboratorio impegnato nello sviluppo dei propulsoria Göteborg e altri dedicati agli accumulatori in Svezia e ...