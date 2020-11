Volley, Superlega: Perugia-Modena rinviata per casi di Covid (Di lunedì 2 novembre 2020) L’incontro tra Sir Safety Conad Perugia e Leo Shoes Modena, valevole per la nona giornata di andata della Superlega, è stato rinviato a data da destinarsi. Lo ha comunicato lo stesso club di Perugia annullando dunque l’impegno in programma domenica 8 novembre al PalaBarton a causa della positività al Covid-19 di più di tre atleti della rosa bianconera. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) L’incontro tra Sir Safety Conade Leo Shoes, valevole per la nona giornata di andata della, è stato rinviato a data da destinarsi. Lo ha comunicato lo stesso club diannullando dunque l’impegno in programma domenica 8 novembre al PalaBarton a causa della positività al-19 di più di tre atleti della rosa bianconera.

sportface2016 : #Volley | #Superlega: #Perugia-#Modena rinviata per casi di #Covid19 - topvolley1972 : #TopVolley49 #Superlega La Top Volley Cisterna in diretta Rai domenica prossima con la Lube @RaiSport - OA_Sport : Volley, SuperLega: Perugia-Modena rinviata, troppe positività al Covid-19 tra i Block Devils. Salta la terza partita - PerugiaToday : Coronavirus, altro rinvio in Superlega per la Sir Safety: dopo la sfida di Milano tocca a Perugia-Modena - sa9ra39sa9rasou : RT @pilloledivolley: 8ª RS classifiche rendimento??: Abdel-Aziz si prende la vetta nei punti e aggancia l’inattivo Leon negli ace, Anzani ap… -