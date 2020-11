Volley, Superlega: i risultati dell’8a giornata (Di lunedì 2 novembre 2020) Top Volley Cisterna-Itas Trentino – Photo Credit: Trentino Volley Srl Official Facebook AccountLa Superlega ha disputato l’ottava gara di questa regular season; come per la Serie A1 femminile, il giro di boa è quasi vicino e le squadre si apprestano a completare il girone di andata di questa strana regular season. Nel weekend di Superlega vincono Civitanova nel big match con Modena, Piacenza, Trentino e Vibo Valentia; non scendono in campo invece Milano, Perugia, Ravenna e Verona a causa di nuove positività nei gruppi squadra. Scopriamo insieme i risultati delle partite dell’8a giornata di Superlega. Le partite dell’8a giornata Il weekend numero otto di Superlega si apre con il big match del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 2 novembre 2020) TopCisterna-Itas Trentino – Photo Credit: TrentinoSrl Official Facebook AccountLaha disputato l’ottava gara di questa regular season; come per la Serie A1 femminile, il giro di boa è quasi vicino e le squadre si apprestano a completare il girone di andata di questa strana regular season. Nel weekend divincono Civitanova nel big match con Modena, Piacenza, Trentino e Vibo Valentia; non scendono in campo invece Milano, Perugia, Ravenna e Verona a causa di nuove positività nei gruppi squadra. Scopriamo insieme idelle partite dell’8adi. Le partite dell’8aIl weekend numero otto disi apre con il big match del ...

