Volley | i migliori italiani della 9 giornata di Superlega Filippo Lanza è tornato ma non basta a Monza Juantorena non manca mai

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 novembre 2020) OSMANY: Sempre presente! A Modena è meno appariscente del solito perchè chiude con 10 punti, forse è meno devastante del solito in battuta ma la sostanza c’è sempre: 56% in attacco e 69% in ricezione. Efficacia pura. SIMONE ANZANI: Tre muri vincenti, uno per set, il 57% in attacco per un totale di 7 punti decisivi nella vittoria di Civitanova sul campo di Modena. LUCA VETTORI: Si conferma in gran forma l’opposto modenese che tiene testa a Civitanova con una prestazione da 14 punti in tre set, due ace e il 52% in attacco. Nonper regalare una gioia ai suoi. DAVIDE CANRO: Non viene chiamato spesso in causa da Baranowicz ma quando può mette a terra palloni importanti, come quello che chiude il match contro Padova. Un totale di 6 punti, l’83% in attacco, un muro per ...