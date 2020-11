Volley | Fabris | “Si pensa alla bolla tipo NBA”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) Mauro, Presidente della Lega Pvolo Femminile – Photo Credit: Lega Pvolo Serie A Femminile Official Facebook AccountIl mondo della pvolo italiana è stato ovviamente raggiunto da ciò che i numeri confermano essere in crescita ogni giorno; le positività al Covid-19 trovate nei vari gruppi squadra hanno già portato a più di 20 gare rinviate tra Serie A1 e Serie A2 femminile. Il Presidente della LegaFemminile, Mauro, ha espresso la volontà di voler finire la stagione,ndo ad una soluzionelafatta in NBA.NBA In una ...