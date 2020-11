Volley | Challenge Cup 2021 | Milano qualificata gli ottavi senza giocare Jekabpils Lusi si ritira

Leggi su oasport

(Di lunedì 2 novembre 2020)si èaglidi finale dellaCup 2020-dimaschiledover scendere in campo. Lo SKsi è infattito dalla terza competizione europea per importanza e così la formazione meneghina ha conquistato il passaggio del turno a tavolino. I ragazzi di coach Roberto Piazza affronteranno la vincente del doppio confronto tra gli sloveni del CalcitKamnik e i macedoni dell’OK Vardar Skopje, partendo con tutti i favori del pronostico.occupa il terzo posto nella classifica della SuperLega con 14 punti all’attivo ottenuti in sette partite giocate, sabato non ha potuto fronteggiare Perugia ...