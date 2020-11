Volley | A1 femminile | i risultati della 9a giornata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) Saugella Monza – Photo Credit: Lega Pallavolo Serie AOfficial Facebook AccountPrima delle tre gare nel giro di una settimana per la Serie A1che affronta così il nono turno di regular season; situazione legata al Covid-19 non semplice, che ormai vede il rinvio di almeno una gara asia nelche nel maschile. Nel weekend passato vincono Conegliano, Monza, Chieri e Brescia per un quartetto di trionfi casalinghi; rinviate invece due gare che avrebbero visto in campo Busto e Bergamo da una parte, Trentino e Novara dall’altra. Scopriamo insieme idelle partite9adi campionato di Serie A1. Le partite9a ...