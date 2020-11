Virus in Campania, lieve calo dei contagi ma decessi in aumento: mai così tanti in 24 ore (Di lunedì 2 novembre 2020) Campania. E’ in calo il trend dei contagi oggi in Campania. Sono 2.861 i positivi oggi su oltre 15mila tamponi processati. 24 i deceduti e oltre 1200 guariti. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 2.861 di cui: Asintomatici: 2.655 Sintomatici: 206 Tamponi del giorno: 15.632 Totale positivi: 62.461 Totale tamponi: 996.251 ​Deceduti: 24 Totale deceduti: 700 Guariti: … L'articolo Virus in Campania, lieve calo dei contagi ma decessi in aumento: mai così tanti in 24 ore Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 2 novembre 2020). E’ inil trend deioggi in. Sono 2.861 i positivi oggi su oltre 15mila tamponi processati. 24 i deceduti e oltre 1200 guariti. Il bollettino di oggi Positivi del giorno: 2.861 di cui: Asintomatici: 2.655 Sintomatici: 206 Tamponi del giorno: 15.632 Totale positivi: 62.461 Totale tamponi: 996.251 ​Deceduti: 24 Totale deceduti: 700 Guariti: … L'articoloindeimain: mai cosìin 24 ore Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

gianAnt48908531 : @Corriere DPCM ultimo cambia poco.. Lombardia.. Piemonte e Campania devono prendere provvedimenti URGENTI..senza as… - jeanontwitt : @SeleneColangelo @laura_maffi @massimo_fares È una realtà che io personalmente conosco bene, e non da oggi. Per il… - gianAnt48908531 : @Adnkronos Forse il governo non lo sa... autobus pieni..centri commerciali pieni..metro piena.. Lombardia e Campani… - Starlitz2 : @fattoquotidiano Sei mesi fa De Luca ha potuto fare il gradasso, perché il virus ha graziato la Campania. Oggi va u… - jack_bigs : @Emanuele676 @SaliceAv @ShooterHatesYou L'indicatore che ti spiega come mai la Campania sia in questa situazione og… -