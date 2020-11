Virtus Bologna-Lietkabelis di Eurocup rinviata per il Coronavirus (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA - E' stata rinviata la partita di Eurocup tra Virtus Segafredo Bologna e la squadra lituana del Lietkabelis Panevezys , originariamente prevista per mercoledì prossimo, 4 novembre. Lo comunicano, ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA - E' statala partita ditraSegafredoe la squadra lituana delPanevezys , originariamente prevista per mercoledì prossimo, 4 novembre. Lo comunicano, ...

