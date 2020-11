Viola Valentino dimagrita: “Non l’ho mai vista così” Barbara D’Urso preoccupata, che succede? [FOTO] (Di lunedì 2 novembre 2020) Viola Valentino negli anni ’80 ha dominato il panorama musicale italiano. Ma oltre al suo talento canoro, la cantante è conosciuta al mondo del gossip anche per il suo matrimonio con Riccardo Fogli. Eppure, ormai la coppia sono parecchi anni che non sta più insieme e l’ex modella da qualche tempo sembrava aver ritrovato la felicità accanto a un altro uomo, Francesco. Una differenza di trent’anni tra i due innamorati, che però non è mai stata un problema. Ma nell’ultimo periodo sono emerse delle nuove verità sulla loro relazione e sembra che l’uomo abbia avuto una storia con la dottoressa Simona Caldarone mentre era fidanzato con Viola. Il gossip è subito finito al centro della polemica e Barbara D’Urso nella giornata di ieri, 1 ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 2 novembre 2020)negli anni ’80 ha dominato il panorama musicale italiano. Ma oltre al suo talento canoro, la cantante è conosciuta al mondo del gossip anche per il suo matrimonio con Riccardo Fogli. Eppure, ormai la coppia sono parecchi anni che non sta più insieme e l’ex modella da qualche tempo sembrava aver ritrovato la felicità accanto a un altro uomo, Francesco. Una differenza di trent’anni tra i due innamorati, che però non è mai stata un problema. Ma nell’ultimo periodo sono emerse delle nuove verità sulla loro relazione e sembra che l’uomo abbia avuto una storia con la dottoressa Simona Caldarone mentre era fidanzato con. Il gossip è subito finito al centro della polemica eD’Urso nella giornata di ieri, 1 ...

BarbaraDUrso18 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive: - Viola Valentino, il fidanzato e le sue fidanzate per un confronto - Amedeo e Gianamedeo Goria c… - paoloigna1 : Viola Valentino - Il posto della luna (Original Version HD) - EmaBer4 : Ma dalla D'Urso..... oggi c'era Viola Valentino e una nn meglio definita tutta rifatta bionda (eta media 60) adesso… - dvakondios : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive: - Viola Valentino, il fidanzato e le sue fidanzate per un confronto - Amedeo e Gianamedeo Goria c… - Mariela74630592 : @trashtvstellare @domenicalive Che perdita di dignità di viola valentino.questo non e proteggere un uomo ma coprire… -