Vincenzo De Falco vice presidente nazionale della Fimaa

(Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo la riconferma di Santino Taverna alla guidaFederazione per il quinquennio 2020-2025, avvenuta durante l’assemblea del 25 luglio scorso, il consiglio– Federazione italiana mediatori agenti d’affari, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia – su proposta delTaverna ha completato il rinnovo delle cariche sociali, con la nomina dei cinquepresidenti nazionali (compreso il vicario) e degli undici componenti di Giunta esecutiva. Lo riferisce una nota, spiegando che comevicario è stato riconfermato Maurizio Pezzetta (Roma).Allapresidenza sono stati confermati Marco Mainas (Sud Sardegna), Alessandro Simonetto ...

