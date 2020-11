Vin Diesel canta il suo secondo singolo “Days Are Gone” (Di lunedì 2 novembre 2020) Disponibile un video ufficiale di “Days Are Gone”, un nuovo singolo per il debutto da cantante di Vin Diesel. La star di Fast & Furious ha pubblicato questo secondo singolo che arriva dopo il singolo d’esordio ““Feel Like I Do” pubblicato a settembre. Vin Diesel debutta come cantante con il singolo “Feel Like I Do” “Non ti mancano quei giorni in cui non ci preoccupavamo di niente? Perché mer*a, mi mancano quei giorni in cui non mi preoccupavo di niente. Ma ora quei giorni sono passati…” recita il testo della canzone. Per guardare il video clicca sull’immagine in alto Diesel in recente post su Instagram ha parlato del periodo di ... Leggi su cineblog (Di lunedì 2 novembre 2020) Disponibile un video ufficiale di “Days Are Gone”, un nuovoper il debutto dante di Vin. La star di Fast & Furious ha pubblicato questoche arriva dopo ild’esordio ““Feel Like I Do” pubblicato a settembre. Vindebutta comente con il“Feel Like I Do” “Non ti mancano quei giorni in cui non ci preoccupavamo di niente? Perché mer*a, mi mancano quei giorni in cui non mi preoccupavo di niente. Ma ora quei giorni sono passati…” recita il testo della canzone. Per guardare il video clicca sull’immagine in altoin recente post su Instagram ha parlato del periodo di ...

Ash71Pietro : Vin Diesel canta il suo secondo singolo “Days Are Gone” - Henzoca : @Brasil_Fortnite É a skin do Vin Diesel ? - BrunoTessaro : @GabrielXP76 Vin Diesel saltando rampa de carro sempre vai ser arte - 55Simonetta : E no Vin Diesel - cinemaniaco_fb : ?????????????? Vin Diesel ci regala un’altra canzone in attesa di Fast & Furious, ecco “Days Are Gone”… -

Ultime Notizie dalla rete : Vin Diesel Vin Diesel ci regala un'altra canzone in attesa di Fast & Furious, ecco "Days Are Gone" ScreenWEEK - Cinema e Serie TV Vin Diesel ha pubblicato su YouTube il suo nuovo singolo

La notizia dell’arrivo di questa nuova canzone è arrivato qualche giorno fa per bocca dello stesso Vin Diesel tramite un post su Instagram in cui scriveva “Sapete bene quanto io m’immerga profondament ...

Vin Diesel continua a cantare: ecco il secondo singolo della star di Fast & Furious

L'annuncio di Vin Diesel aveva lasciato tutti un po'sorpresi. Sebbene la sua carriera di cantante sia partita quasi per scherzo, l'attore di Fast & Furious ha preso coraggio e ora possiamo ...

La notizia dell’arrivo di questa nuova canzone è arrivato qualche giorno fa per bocca dello stesso Vin Diesel tramite un post su Instagram in cui scriveva “Sapete bene quanto io m’immerga profondament ...L'annuncio di Vin Diesel aveva lasciato tutti un po'sorpresi. Sebbene la sua carriera di cantante sia partita quasi per scherzo, l'attore di Fast & Furious ha preso coraggio e ora possiamo ...