Vienna, uomo ucciso dai terroristi durante gli attacchi | video (Di lunedì 2 novembre 2020) Ecco uno dei video che stanno raccontando quanto accaduto a Vienna questa sera con una serie di sparatorie in diverse zone della città, in particolare nella zona della sinagoga.Il bilancio al momento è del tutto provvisorio. Ci sarebbero 3 morti, due uomini ed una donna e 14 feriti, di cui 7 molto gravi; sarebbero passanti o persone che si trovavano nella zona della sinagoga oltre a qualche agente di Polizia.Gli attacchi sarebbero stati sei, in zone piuttosto vicine tra loro della città.Uno dei terroristi sembra si sia ucciso con una cintura esplosiva che portava con se. Si parla anche di alcuni clienti di un ristorante giapponese presi come ostaggio dai terroristi in fuga.Uno dei terroristi è stato ucciso dagli agenti, come ... Leggi su panorama (Di lunedì 2 novembre 2020) Ecco uno deiche stanno raccontando quanto accaduto aquesta sera con una serie di sparatorie in diverse zone della città, in particolare nella zona della sinagoga.Il bilancio al momento è del tutto provvisorio. Ci sarebbero 3 morti, due uomini ed una donna e 14 feriti, di cui 7 molto gravi; sarebbero passanti o persone che si trovavano nella zona della sinagoga oltre a qualche agente di Polizia.Glisarebbero stati sei, in zone piuttosto vicine tra loro della città.Uno deisembra si siacon una cintura esplosiva che portava con se. Si parla anche di alcuni clienti di un ristorante giapponese presi come ostaggio daiin fuga.Uno deiè statodagli agenti, come ...

petergomezblog : Vienna, spari in centro vicino alla sinagoga: morti e feriti. Il ministero: “Ucciso un autore dell’attacco, un altr… - Handwriting01 : RT @Asiablog_it: ??TERRORISMO?? La polizia ha ucciso uno degli attentatori: «probabilmente l'uomo aveva addosso una cintura esplosiva», così… - Costanzablabla : RT @marco_gervasoni: Basta con questa stronzata che è attaccata l’Europa. L’Europa non esiste . L’islam attacca l’Occidente e la cristianit… - Euristic3000 : RT @marco_gervasoni: Basta con questa stronzata che è attaccata l’Europa. L’Europa non esiste . L’islam attacca l’Occidente e la cristianit… - Affaritaliani : Vienna, attacco terroristico in centro. Tre morti e 15 feriti, uomo in fuga -