Vienna, spari vicino alla sinagoga in centro città: le prime immagini sui social – Video (Di lunedì 2 novembre 2020) È scattato l’allarme a Vienna, dopo che sono stati avvertiti diversi spari a Schwedenplatz, nei pressi di una sinagoga. La polizia, riportano i media locali, è accorsa in forze sul luogo dell’incidente. “Non appena avremo maggiori informazioni ve le riporteremo”, hanno riferito le forze dell’ordine. Dalle prime immagini apparse sui social si sentono diversi colpi e si vedono alcune persone in fuga. L'articolo Vienna, spari vicino alla sinagoga in centro città: le prime immagini sui social – Video proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) È scattato l’rme a, dopo che sono stati avvertiti diversia Schwedenplatz, nei pressi di una. La polizia, riportano i media locali, è accorsa in forze sul luogo dell’incidente. “Non appena avremo maggiori informazioni ve le riporteremo”, hanno riferito le forze dell’ordine. Dalleapparse suisi sentono diversi colpi e si vedono alcune persone in fuga. L'articoloincittà: lesuiproviene da Il Fatto Quotidiano.

repubblica : Vienna, spari alla sinagoga in centro città - MediasetTgcom24 : Vienna, spari vicino a una Sinagoga: 'Una vittima' - Open_gol : ??Attentato nel centro di Vienna, vicino alla Sinagoga. Sembra che l’attentatore si sia fatto esplodere con una cint… - Giuli28_90 : RT @Lorenzomonfreg: #Vienna Non è ancora chiaro se gli spari siano stati indirizzati alla sinagoga o a un bar vicino. Quindi può trattarsi… - gianlucalfieri : #Vienna, #spari alla #sinagoga in centro città: un morto -