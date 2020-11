Vienna | sparatoria vicino alla sinagoga | un morto e diversi feriti

Leggi su blogo

(Di lunedì 2 novembre 2020) Una persona è rimasta uccisa e diverse sono rimaste ferite questa sera anel corso di unaavvenuta nei pressi delladi Seitenstettengasse. La stampa austriaca parla di attentato terroristico e riferisce che la vittima confermata sarebbe la persona che ha aperto il fuoco contro i passanti. La dinamica è ancora tutta da chiarire, ma la stampa anticipa che gli autori dellapotrebbero esser stati almeno due: uno rimasto ucciso nel conflitto con le forze dell’ordine, altro forse ancora in fuga. Le forze dell’ordine hanno invitato tutti i cittadini a rimanere in casa finoconclusione dell’operazione ancora in corso. L’area è stata prontamente recintata in attesa che la situazione diventi più ...