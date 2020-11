VIDEO | La Stazione spaziale è abitata da vent’anni

Leggi su dire

(Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – La Stazione spaziale internazionale (Iss) compie vent’anni: è stata abitata ininterrottamente da un equipaggio fin dalla prima volta di un astronata al suo interno, nel 2000. La Stazione è “un laboratorio tra le stelle costruito modulo dopo modulo tra il 1998 e il 2011 fino a quando lo space shuttle, il mezzo più pratico per portare i pezzi in orbita, è andato in pensione. È da sempre considerata come l’opera ingegneristica più ardita che l’uomo abbia mai concepito dai tempi delle piramidi egizie. Un posto di lavoro unico al mondo (anzi al di fuori del mondo) dove, utilizzando lo stato di microgravità meglio conosciuta come assenza di peso, si possono fare esperimenti altrimenti impossibili. Dall’orbita a circa 400 km di quota si studiano, tra le altre cose, la fisiologia umana, la biologia, si osservano la Terra e l’Universo lontano”, ricorda l’Agenzia spaziale italiana (Asi) in un comunicato. IL RUOLO DELL’ITALIA