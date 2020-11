Verso il nuovo Dpcm, dalle zone rosse al coprifuoco: ecco tutte le misure (Di lunedì 2 novembre 2020) Chiusure mirate nei territori più a rischio, limitazioni agli spostamenti tra Regioni, chiusura dei centri commerciali nei weekend e riduzione degli orari per le altre attività commerciali e più didattica a distanza nelle scuole. ecco le misure che sta studiando il governo e che potrebbero essere incluse in un nuovo Dpcm già oggi, lunedì 2 novembre. Il parere del Cts Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà infatti in Parlamento per un confronto sulle nuove restrizioni. Che potrebbero quindi entrare in vigore già in serata. Il governo accelera sulla lotta al Coronavirus e a una sola settimana dall’ultimo Dpcm pensa già a un intervento più stringente. Sabato pomeriggio l’esecutivo ha convocato urgentemente il Comitato ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) Chiusure mirate nei territori più a rischio, limitazioni agli spostamenti tra Regioni, chiusura dei centri commerciali nei weekend e riduzione degli orari per le altre attività commerciali e più didattica a distanza nelle scuole.leche sta studiando il governo e che potrebbero essere incluse in ungià oggi, lunedì 2 novembre. Il parere del Cts Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà infatti in Parlamento per un confronto sulle nuove restrizioni. Che potrebbero quindi entrare in vigore già in serata. Il governo accelera sulla lotta al Coronavirus e a una sola settimana dall’ultimopensa già a un intervento più stringente. Sabato pomeriggio l’esecutivo ha convocato urgentemente il Comitato ...

HuffPostItalia : Governo verso nuovo dpcm lunedì - fanpage : Nuova fumata nera nella riunione tra Giuseppe Conte, i ministri del governo e i capigruppo delle forze di maggioran… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per i… - GMarzop : Coronavirus, col nuovo Dpcm si va verso un coprifuoco anticipato per evitare il lockdown - NoireVn : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette di oggi, rassegna politicamente scorrettissima con @Capezzone. Attesa (oggi o domani) per il nuovo D… -