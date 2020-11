Verona, il punto sugli indisponibili per il Benevento: Juric suona la carica (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiVerona – “Il Benevento è una squadra che già l’anno scorso ha dimostrato di essere da Serie A. Hanno aggiunto calciatori di valore rispetto all’annata precedente. Hanno fatto delle belle prestazioni, si conoscono e lavorano bene“. Presenta così il posticipo di questa sera tra Verona e Benevento il tecnico degli scaligeri Ivan Juric. In palio punti salvezza tra due squadre che si presentano all’appuntamento con defezioni eccellenti. Nelle fila giallorosse mancheranno Barba e Iago Falque, mentre i gialloblu dovranno far fronte a qualche problema in più. “Günter non giocherà, ha trascorso 18 giorni a casa a causa del Covid e deve recuperare. Barak invece era già tornato in campo, anche ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minuti– “Ilè una squadra che già l’anno scorso ha dimostrato di essere da Serie A. Hanno aggiunto calciatori di valore rispetto all’annata precedente. Hanno fatto delle belle prestazioni, si conoscono e lavorano bene“. Presenta così il posticipo di questa sera trail tecnico degli scaligeri Ivan. In palio punti salvezza tra due squadre che si presentano all’appuntamento con defezioni eccellenti. Nelle fila giallorosse mancheranno Barba e Iago Falque, mentre i gialloblu dovranno far fronte a qualche problema in più. “Günter non giocherà, ha trascorso 18 giorni a casa a causa del Covid e deve recuperare. Barak invece era già tornato in campo, anche ...

veronain1 : #VERONA – Due proposte per far decollare il giornale e la risposta del direttore servono a fare il punto sul proget… - SadokSraeb : @CheccoCasano Speriamo che il 04 Novembre ci rendano il punto di Verona ?? - bancopostismo : Due punti buttati nel cesso contro la Juve e un punto perso dolosamente contro il Verona. Stavamo a -1 dal Milan.… - davideinno85 : RT @anperillo: 4 vittorie su 4, il #Napoli vola a +1 su #Inter e +2 sulla #Juve, nonostante il #tavolino che gli ha tolto un punto e ne ha… - testagrigia : Partita dominata e risultato stretto per i giallorossi. In campionato non stiano facendo affatto male. Prossimo ste… -

Ultime Notizie dalla rete : Verona punto Roma, la zona Champions torna nel mirino: manca 1 punto, quello di Verona Il Messaggero La frase shock di Francesco Oppini su Dayane Mello: "La violentano"

Sul web sta spopolando il video con le parole incriminate e i telespettatori chiedono a gran voce la squalifica del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ...

GF Vip, Francesco Oppini e la frase choc su Dayane Mello: «A Verona una così la violentano», rischio squalifica?

Succede di tutto al Grande Fratello Vip, dove Francesco Oppini ha fatto un paio di scivoloni parlando di Flavia Vento e di Dayane Mello. Le sue battute riguardanti la violenza sulle donne potrebbero..

Sul web sta spopolando il video con le parole incriminate e i telespettatori chiedono a gran voce la squalifica del figlio di Alba Parietti e Franco Oppini ...Succede di tutto al Grande Fratello Vip, dove Francesco Oppini ha fatto un paio di scivoloni parlando di Flavia Vento e di Dayane Mello. Le sue battute riguardanti la violenza sulle donne potrebbero..