Verona, i convocati di Juric per il Benevento (Di lunedì 2 novembre 2020) Verona - Il tecnico del Verona , Ivan Juric , ha diramato la lista delle convocazioni in vista del match di stasera contro il Benevento. Out Benassi, Danzi, Faraoni, Favilli, Ruegg, Veloso, Vieira. ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020)- Il tecnico del, Ivan, ha diramato la lista delle convocazioni in vista del match di stasera contro il. Out Benassi, Danzi, Faraoni, Favilli, Ruegg, Veloso, Vieira. ...

sportli26181512 : Verona, i convocati di Juric per il Benevento: Il tecnico ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte… - infoitsport : Verona, ultimo allenamento stamattina, poi i convocati - sportli26181512 : Convocati Verona: Juric recupera tre giocatori per il Benevento: Ecco i convocati dell'Hellas Verona per la sfida d… - infoitsport : Hellas Verona-Benevento, i convocati di Inzaghi: in lista anche Viola e Moncini - infoitsport : Domani Verona-Benevento, i convocati di Inzaghi: Moncini recuperato, c'è anche Viola -