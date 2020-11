Verona-Benevento oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo il buon pareggio contro la Juventus, il Verona di Juric si prepara a chiudere la sesta giornata di Serie A 2020/2021 ospitando il Benevento di Inzaghi, neo promosso nella massima serie. Gli scaligeri cercano il successo essendo reduci da due pareggi, mentre i campani dopo due vittorie consecutive mirano al sorpasso. Appuntamento da non perdere stasera 2 novembre alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi. La gara sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport. La diretta streaming sarà visibile su Sky Go e Now Tv. Leggi su sportface (Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo il buon pareggio contro la Juventus, ildi Juric si prepara a chiudere la sesta giornata di Serie A 2020/2021 ospitando ildi Inzaghi, neo promosso nella massima serie. Gli scaligeri cercano il successo essendo reduci da due pareggi, mentre i campani dopo due vittorie consecutive mirano al sorpasso. Appuntamento da non perdere stasera 2 novembre alle ore 20:45 allo stadio Bentegodi. La gara sarà trasmessa inesclusiva da Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport. Lasarà visibile su Sky Go e Now Tv.

