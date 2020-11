Verona-Benevento, le probabili formazioni del match (Di lunedì 2 novembre 2020) Verona-Benevento chiude il sesto appuntamento con il campionato di Serie A. Le probabili formazioni del monday night: out Faraoni Al “Marcantonio Bentegodi” cala il sipario sulla sesta giornata di Serie A con Verona-Benevento. I padroni di casa sono reduci dall’ottimo pareggio contro la Juventus e registrano al momento la miglior difesa del campionato. I sanniti non trovano la vittoria dalla gara tra le mura amiche contro il Bologna, ma nelle ultime due settimane si sono trovati di fronte la Roma e il Napoli. Juric non può fare affidamento su Faraoni, pilastro della fascia destra scaligera, al suo posto pronto Di Marco, che però sarà dirottato sul lato sinistro con Lazovic dall’altra parte. Lovato verso la conferma dopo la sontuosa ... Leggi su zon (Di lunedì 2 novembre 2020)chiude il sesto appuntamento con il campionato di Serie A. Ledel monday night: out Faraoni Al “Marcantonio Bentegodi” cala il sipario sulla sesta giornata di Serie A con. I padroni di casa sono reduci dall’ottimo pareggio contro la Juventus e registrano al momento la miglior difesa del campionato. I sanniti non trovano la vittoria dalla gara tra le mura amiche contro il Bologna, ma nelle ultime due settimane si sono trovati di fronte la Roma e il Napoli. Juric non può fare affidamento su Faraoni, pilastro della fascia destra scaligera, al suo posto pronto Di Marco, che però sarà dirottato sul lato sinistro con Lazovic dall’altra parte. Lovato verso la conferma dopo la sontuosa ...

