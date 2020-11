Venturati: “La quarantena non rovina la condizione. Catanzaro-Palermo? Ho un consiglio per i rosanero” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Palermo si prepara al rientro in campo.Dopo lunghi giorni di stop e di emergenza, i rosanero sono pronti ad accogliere i primi calciatori di rientro dalla quarantena, che in attesa del responso finale delle visite mediche, oggi si alleneranno con il resto del gruppo in visto della trasferta di Catanzaro. Certo che non ci siano problemi per la convocazione in vista del match di mercoledì pomeriggio, Giambattista Venturati, in passato preparatore atletico del club di Viale del Fante, nonché componente dello staff tecnico della nazionale italiana al seguito del c.t. Prandelli, che ai microfoni del 'Giornale di Sicilia', ha rassicurato i tifosi rosanero sulle condizioni fisiche e atletiche dei negativizzati.Di seguito, le sue dichiarazioni."Le prime qualità che possono andare scemando in ... Leggi su mediagol (Di lunedì 2 novembre 2020) Ilsi prepara al rientro in campo.Dopo lunghi giorni di stop e di emergenza, i rosanero sono pronti ad accogliere i primi calciatori di rientro dalla, che in attesa del responso finale delle visite mediche, oggi si alleneranno con il resto del gruppo in visto della trasferta di. Certo che non ci siano problemi per la convocazione in vista del match di mercoledì pomeriggio, Giambattista, in passato preparatore atletico del club di Viale del Fante, nonché componente dello staff tecnico della nazionale italiana al seguito del c.t. Prandelli, che ai microfoni del 'Giornale di Sicilia', ha rassicurato i tifosi rosanero sulle condizioni fisiche e atletiche dei negativizzati.Di seguito, le sue dichiarazioni."Le prime qualità che possono andare scemando in ...

