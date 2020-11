Vaccino anti-Covid Pomezia-Oxford | parla Di Lorenzo | ‘Prime 30 milioni di dosi all’Ue entro fine anno’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 2 novembre 2020) Piero Di, presidente e amministratore delegato di Irbm, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sul-Irbm-AstraZeneca. “Noi ci aspettiamo che alladi novembre possa essere conclusa la fase tre della sperimentazione clinica, a quel punto la parola passerà alle agenzie regolatorie –ha affermato Di-. I tempi normale potrebbero essere 6-8 mesi, ma in una situazione così importante penso che le agenzie regolatorie cercheranno di ridurre i tempi per dare una risposta nel giro di qualche settimana. Questo non vuol dire ...