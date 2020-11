Vaccino anti-Covid, Paolo Ascierto: “Prima dell’estate quello testato a Napoli” (Di lunedì 2 novembre 2020) Paolo Ascierto, ricercatore e oncologo dell’Istituto tumori Pascale di Napoli, fa il punto sulla sperimentazione del Vaccino anti Covid-19 dell’azienda italiana Takis. “Ci lavoriamo da marzo, ora la prima fase di test sui pazienti. Entro l’estate il Vaccino arriverà”. Ad affermarlo è Paolo Ascierto, ricercatore e oncologo dell’Istituto tumori ‘Pascale’ di Napoli, che in un’intervista al ‘Il Mattino’ fa il punto sulla sperimentazione del prodotto-scudo anti Covid-19 dell’azienda italiana Takis. E’ vero, come ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che lo studio sul Vaccino cui sta ... Leggi su 2anews (Di lunedì 2 novembre 2020), ricercatore e oncologo dell’Istituto tumori Pascale di Napoli, fa il punto sulla sperimentazione del-19 dell’azienda italiana Takis. “Ci lavoriamo da marzo, ora la prima fase di test sui pazienti. Entro l’estate ilarriverà”. Ad affermarlo è, ricercatore e oncologo dell’Istituto tumori ‘Pascale’ di Napoli, che in un’intervista al ‘Il Mattino’ fa il punto sulla sperimentazione del prodotto-scudo-19 dell’azienda italiana Takis. E’ vero, come ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che lo studio sulcui sta ...

