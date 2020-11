Vaccino anti-Covid | Di Lorenzo Irbm | “Trenta milioni di dosi in Europa entro fine anno se tutto va bene | tempi burocratici verranno accorciati”

(Di lunedì 2 novembre 2020) “Siamo alla fase 3 della sperimentazione clinica del. Ci aspettiamo che anovembre questa fase sarà conclusa e a quel punto la parola passerà alle agenzie regolatorie. Inormali di solito sono 6-8-10 mesi, ma in una situazione così importante penso che le agenzie regolatorie cercheral massimo di ridurre i, in modo da dare una risposta nel giro di qualche settimana“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta” (Radio Cusano Campus) da Piero Di, presidente e amministratore delegato del cdi ricercadi Pomezia, che attualmente sta collaborando con l’Università di Oxford ...

Covid-19, il vaccino Regeneron ha ricevuto una battuta d'arresto | Un profilo rischio-beneficio sfavorevole in questo momento.Lo afferma a Radio Cusano Campus Piero Di Lorenzo, presidente e amministratore delegato di Irbm Pomezia, in merito al candidato vaccino anti-Covid Oxford-Irbm-AstraZeneca. Per il vaccino, ha spiegato ...