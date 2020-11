Usa2020, gli ultimi colpi (elettorali) sull’America latina (Di lunedì 2 novembre 2020) ultimi colpi della campagna elettorale statunitense. Nel più recente scontro tra il candidato del Partito democratico, Joe Biden, e il presidente uscente, il repubblicano Donald Trump, l’argomento principale è stata la politica sull’America latina. In un’intervista concessa al quotidiano colombiano El Tiempo, il presidente americano ha definito il rivale Biden un “burattino dei castro-chavisti”, in riferimento al regime cubano e venezuelano. Secondo il magnate repubblicano, l’ipotetica vittoria dell’ex vicepresidente statunitense aprirebbe la porta al socialismo negli Stati Uniti, riducendo l’occupazione. “In America latina abbiamo avviato ampi accordi per finanziare iniziative guidate dal settore privato”, ha dichiarato Trump a El Tiempo. ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 novembre 2020)della campagna elettorale statunitense. Nel più recente scontro tra il candidato del Partito democratico, Joe Biden, e il presidente uscente, il repubblicano Donald Trump, l’argomento principale è stata la politica sull’America. In un’intervista concessa al quotidiano colombiano El Tiempo, il presidente americano ha definito il rivale Biden un “burattino dei castro-chavisti”, in riferimento al regime cubano e venezuelano. Secondo il magnate repubblicano, l’ipotetica vittoria dell’ex vicepresidente statunitense aprirebbe la porta al socialismo negli Stati Uniti, riducendo l’occupazione. “In Americaabbiamo avviato ampi accordi per finanziare iniziative guidate dal settore privato”, ha dichiarato Trump a El Tiempo. ...

beppesevergnini : Se gli Stati Uniti scelgono ancora Donald Trump #Usa2020 - Agenzia_Ansa : #Usa2020, Trump segnala: 'Pronto a battaglia legale sul voto'. 'Andremo con gli avvocati' dice riferendosi alla Pen… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: Gli americani non ne sono consci, o non la chiamerebbero così, ma sono vittime della stessa sindrome [di @ggramaglia] #Usa… - ilfattoblog : Gli americani non ne sono consci, o non la chiamerebbero così, ma sono vittime della stessa sindrome [di… - IpsosItalia : -1 a #USElection2020! Segui @ipsosus per scoprire tutti gli ultimi aggiornamenti! #Ipsos #Usa2020 #Election2020… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa2020 gli USA2020: gli States pronti alla violenza — L'Indro L'Indro Usa 2020:Trump a Casa Bianca per voto, festa per 400 persone

(ANSA) - NEW YORK, 02 NOV - Donald Trump attenderà i risultati del voto alla Casa Bianca, dove ha organizzato una 'festa' per seguire in diretta ...

Usa 2020: proteste anti-Trump a New York, 11 arresti

NEW YORK, 02 NOV - Una serie di scontri a New York tra polizia e manifestanti anti-Trump ha portato ad almeno 11 arresti a Manhattan. Il New York Post ha mostrato un video in cui si vedono degli ...

(ANSA) - NEW YORK, 02 NOV - Donald Trump attenderà i risultati del voto alla Casa Bianca, dove ha organizzato una 'festa' per seguire in diretta ...NEW YORK, 02 NOV - Una serie di scontri a New York tra polizia e manifestanti anti-Trump ha portato ad almeno 11 arresti a Manhattan. Il New York Post ha mostrato un video in cui si vedono degli ...