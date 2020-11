Usa2020 | e se votasse anche il resto del mondo? L’analisi dell’amb Stefanini

Leggi su formiche

(Di lunedì 2 novembre 2020) Domani l’America vota, o meglio finisce di votare. Quasi 100 milioni lo hanno fatto in anticipo. Quest’elezione è sulla via di segnare la più alta affluenza americana alle urne dal 1908. Ne uscirà vincente Trump o Biden? O un risultato contestato che protrarrà l’incertezza? Se lo domandano non solo a Atlanta e a Seattle, maa Roma, Pechino, Abuja e Teheran. Non per curiosità ma per interesse: con due candidati diametralmente opposti, con la più grande potenza mondiale attraversata da una polarizzazione senza precedenti, le ripercussioni toccheranno tutti. Il verdetto è nelle mani del 4,5% della popolazione mondiale. Ma quale sarebbe se alle urne potesse andareil restante 95%? È radicata convinzione, specie in Italia e in Europa, che Donald Trump sia un fenomeno ...