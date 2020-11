USA, PMI manifatturiero ottobre rivisto al rialzo (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Cresce l’indice dell’attività manifatturiera degli Stati Uniti, elaborato da Markit, segnalando una crescita più veloce del settore. Nel mese di ottobre, l’indice PMI manifatturiero si è portato a 53,4 punti dai 53,3 della stima preliminare e dai 53,2 del mese precedente. L’indice si rafforza sopra la soglia chiave di 50, che denota espansione dell’attività. Leggi su quifinanza (Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Cresce l’indice dell’attività manifatturiera degli Stati Uniti, elaborato da Markit, segnalando una crescita più veloce del settore. Nel mese di, l’indice PMIsi è portato a 53,4 punti dai 53,3 della stima preliminare e dai 53,2 del mese precedente. L’indice si rafforza sopra la soglia chiave di 50, che denota espansione dell’attività.

