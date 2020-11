Usa, alta tensione sul voto per posta. Trump: «Non appena chiuderanno le urne ci muoveremo con i nostri avvocati» – Il video (Di lunedì 2 novembre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaDonald Trump promette battaglia legale sul voto per posta per le elezioni presidenziali. Il presidente ha puntato il dito contro la scelta della Corte Suprema di consentire il conteggio dei voti postali anche dopo l’Election Day, evocando un presunto rischio di brogli e minacciando di bloccare le operazioni per via giudiziaria: «Andremo con i nostri avvocati», ha detto infatti l’inquilino della Casa bianca in corsa per un secondo mandato, minacciando di voler fisicamente impedire che tali voti vengano scrutinati. Nel mirino ci sono soprattutto due Stati: la Pennsylvania, Stato al quale i giudici hanno concesso di conteggiare i voti ricevuti per posta fino a tre giorni dopo l’Election ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020) Elezioni Usa 2020: candidati, sondaggi e come si votaDonaldpromette battaglia legale sulperper le elezioni presidenziali. Il presidente ha puntato il dito contro la scelta della Corte Suprema di consentire il conteggio dei votili anche dopo l’Election Day, evocando un presunto rischio di brogli e minacciando di bloccare le operazioni per via giudiziaria: «Andremo con i», ha detto infatti l’inquilino della Casa bianca in corsa per un secondo mandato, minacciando di voler fisicamente impedire che tali voti vengano scrutinati. Nel mirino ci sono soprattutto due Stati: la Pennsylvania, Stato al quale i giudici hanno concesso di conteggiare i voti ricevuti perfino a tre giorni dopo l’Election ...

