Usa 2020, Washington teme le rivolte post voto: negozi e Casa Bianca blindati. La video-testimonianza di Nigel Farage (Di lunedì 2 novembre 2020) I negozi, ma anche la Casa Bianca. Washington si prepara al posto voto per le elezioni Usa 2020 e lo fa chiudendosi a riccio. Le vetrine sono delimitate, così come la residenza del presidente degli Stati Uniti, perché si temono rivolte dopo i risultati. E, tra i tanti video pubblicati in rete, spunta quello di Nigel Farage che, in America per sostenere il candidato repubblicano Donald Trump, ha registrato una clip con cui mostra la città blindata, denunciando l'assenza di democrazia. "Potete pensare che quello che vedete sia normale – commenta l'ex europarlamentare, leader della Brexit – ma non lo è. Io penso che dovremmo insegnare che le ...

