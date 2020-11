Usa 2020 on the road: viaggio nell’America al voto (Di lunedì 2 novembre 2020) Gli Stati Uniti sono chiamati a scegliere se voltare pagina o confermare per altri quattro anni Donald Trump alla guida del Paese: martedì 3 novembre, dopo i quattro anni di presidenza del tycoon, gli Usa andranno alle urne per eleggere il 46° presidente della storia americana. Un’America più divisa che mai. LEGGI LA GUIDA DI TPI PER LE ELEZIONI USA 2020 SEGUI LA MARATONA TPI PER LA NOTTATA ELETTORALE viaggio in Pennsylvania: “Qui ci si gioca tutto. Se Biden vince, sarà presidente” L’Hard Rock Cafè di Philadelphia, a due passi dalla City Hall, ha coperto tutte le vetrine con tavole di legno già da giovedì sera. Jay Williard, il general manager del celebre ristorante, dice che “le tavole rimarranno almeno fino a metà novembre, fino a ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) Gli Stati Uniti sono chiamati a scegliere se voltare pagina o confermare per altri quattro anni Donald Trump alla guida del Paese: martedì 3 novembre, dopo i quattro anni di presidenza del tycoon, gli Usa andranno alle urne per eleggere il 46° presidente della storia americana. Un’America più divisa che mai. LEGGI LA GUIDA DI TPI PER LE ELEZIONI USASEGUI LA MARATONA TPI PER LA NOTTATA ELETTORALEin Pennsylvania: “Qui ci si gioca tutto. Se Biden vince, sarà presidente” L’Hard Rock Cafè di Philadelphia, a due passi dalla City Hall, ha coperto tutte le vetrine con tavole di legno già da giovedì sera. Jay Williard, il general manager del celebre ristorante, dice che “le tavole rimarranno almeno fino a metà novembre, fino a ...

