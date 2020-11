Usa 2020, i sondaggi danno Biden davanti a Trump in 4 Stati chiave. “Chi si è astenuto nel 2016 vota per il democratico” (Di lunedì 2 novembre 2020) Lo scetticismo sui sondaggi persiste, a quattro anni dalle elezioni in cui Hillary Clinton vinse il voto popolare per quasi tre milioni di voti, ma venne sconfitta alla conta dei Grandi elettori, che Donald Trump le ha strappato nel Midwest. Ma oggi le rilevazioni – tutte – danno Joe Biden in “chiaro vantaggio” sul presidente in quattro dei più importanti swing states, quegli “Stati in bilico” che saranno determinanti – insieme a Florida, Georgia, Arizona e North Carolina – per stabilire chi sarà il prossimo inquilino alla Casa Bianca. E sul piano nazionale, secondo Politico, alla vigilia dell’Election Day l’ex vice di Obama ha un vantaggio di otto punti, solitamente non registrato nelle elezioni presidenziali così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) Lo scetticismo suipersiste, a quattro anni dalle elezioni in cui Hillary Clinton vinse il voto popolare per quasi tre milioni di voti, ma venne sconfitta alla conta dei Grandi elettori, che Donaldle ha strappato nel Midwest. Ma oggi le rilevazioni – tutte –Joein “chiaro vantaggio” sul presidente in quattro dei più importanti swing states, quegli “in bilico” che saranno determinanti – insieme a Florida, Georgia, Arizona e North Carolina – per stabilire chi sarà il prossimo inquilino alla Casa Bianca. E sul piano nazionale, secondo Politico, alla vigilia dell’Election Day l’ex vice di Obama ha un vantaggio di otto punti, solitamente non registrato nelle elezioni presidenziali così ...

