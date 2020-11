Usa 2020: Biden perde terreno, +6,5% su Trump (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - WASHINGTON, 02 NOV - Donald Trump continua a rosicchiare decimi di punto nella media dei sondaggi di RealClearPolitics a livello nazionale, dove il vantaggio di Joe Biden è sceso a +6,5% (50,... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) (ANSA) - WASHINGTON, 02 NOV - Donaldcontinua a rosicchiare decimi di punto nella media dei sondaggi di RealClearPolitics a livello nazionale, dove il vantaggio di Joeè sceso a +6,5% (50,...

lucasofri : Editoriali follemente equidistanti sui quotidiani di domani, sulle elezioni USA. (ripeto, not in our names: - repubblica : Vetrine sbarrate sulla Quinta strada: si temono disordini post-elettorali - Affaritaliani : Elezioni USA 2020, Noam Chomsky: 'Biden è la speranza per salvare il Pianeta' - iconanews : Usa 2020:Trump a Casa Bianca per voto, festa per 400 persone - GiaSilvestrini : RT @RivEnergia: Elezioni USA: #energia e clima, 3 nodi per #Trump - scarsi risultati - mutati sentimenti dell'elettorato - posizioni assun… -