Uomini e Donne, Tina Cipollari assente alle registrazioni: in quarantena per il Covid (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Covid-19 sta scombussolando gli ordini anche in televisione. Se Carlo Conti ha dovuto condurre l’ultima puntata di Tale e Quale Show in collegamento da casa, scopertosi positivo poco prima della diretta, anche Tina Cipollari non sarà presente nello studio di Uomini e Donne. Che cos’è successo? Non sappiamo se Tina Cipollari sia positiva al virus, ma è di sicuro stata in contatto con una persona che invece ha contratto il Covid. Come sottolineato dalle anticipazioni de Il Vicolo Delle News, nella puntata registrata il 1° novembre 2020, Tina Cipollari ha partecipato alla trasmissione di cui è opinionista attraverso un collegamento Skype. Nonostante la ... Leggi su gossipblog (Di lunedì 2 novembre 2020) Il-19 sta scombussolando gli ordini anche in televisione. Se Carlo Conti ha dovuto condurre l’ultima puntata di Tale e Quale Show in collegamento da casa, scopertosi positivo poco prima della diretta, anchenon sarà presente nello studio di. Che cos’è successo? Non sappiamo sesia positiva al virus, ma è di sicuro stata in contatto con una persona che invece ha contratto il. Come sottolineato danticipazioni de Il Vicolo Delle News, nella puntata registrata il 1° novembre 2020,ha partecipato alla trasmissione di cui è opinionista attraverso un collegamento Skype. Nonostante la ...

Se dovessimo convivere con questo virus per anni, siamo davvero pronti a sacrificare la socialità (dal vivo), la condivisione (quella vera), la stabilità emotiva, l'educazione? La lettera aperta di un ...

