Uomini e Donne, nuove registrazioni a rischio per Tina Cipollari?

Tina Cipollari si trova in quarantena fiduciaria per aver avuto contatti con un positivo al Covid: interverrà a "Uomini e Donne" tramite Skype Fulmine a ciel sereno per "Uomini e Donne": il dating show condotto da Maria De Filippi ed in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 alle 14.45, dovrà fare a meno, per qualche tempo della presenza fisica in studio di Tina Cipollari. La focosa opinionista si trova infatti in quarantena fiduciaria, a seguito dei contatti avuti con una persona risultata positiva al Coronavirus: Tina potrà comunque continuare a commentare, con la sua solita verve e senza peli sulla lingua, le vicende di troni Over e Classico poichè ...

