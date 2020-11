Uomini e Donne news, Tina Cipollari in isolamento: l’opinionista potrebbe avere il Covid (Di lunedì 2 novembre 2020) Purtroppo è toccato anche a Tina Cipollari: la simpatica opinionista di Uomini e Donne è venuta a contatto con una persona positiva al Covid-19 e per questo motivo è in isolamento. Non può cioè lasciare la sua abitazione per nessun motivo anche perché lei stessa potrebbe essere malata e dunque infettiva. Per fortuna, però, l’amatissima vamp del programma di Maria De Filippi è in ottime condizioni di salute: non ha né febbre né mal gola e per adesso neanche mal di testa o sintomi più blandi. La notizia è stata data dalla diretta interessata, che ha partecipato all’ultima registrazione di Uomini e Donne, quella avvenuta domenica 1 novembre ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 2 novembre 2020) Purtroppo è toccato anche a: la simpatica opinionista diè venuta a contatto con una persona positiva al-19 e per questo motivo è in. Non può cioè lasciare la sua abitazione per nessun motivo anche perché lei stessaessere malata e dunque infettiva. Per fortuna, però, l’amatissima vamp del programma di Maria De Filippi è in ottime condizioni di salute: non ha né febbre né mal gola e per adesso neanche mal di testa o sintomi più blandi. La notizia è stata data dalla diretta interessata, che ha partecipato all’ultima registrazione di, quella avvenuta domenica 1 novembre ...

