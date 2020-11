‘Uomini e Donne’, Luigi Mastroianni esce allo scoperto con la nuova fidanzata (e confessa perché finora non aveva ufficializzato la loro relazione) (Di lunedì 2 novembre 2020) Era già da qualche mese che si vociferava che il cuore di Luigi Mastroianni fosse ormai occupato: dopo la fine della breve relazione con Irene Capuano, all’ex tronista erano stati attribuiti diversi flirt, tra cui quello con l’ex compagna (lampo) di trono Mara Fasone. Un flirt mai confermato tra i due che, tuttavia, era stato presto soppiantato dal gossip che voleva Luigi impegnato con una misteriosa ragazza bionda che quest’estate era spesso insieme a lui e all’amato fratello Salvo alle serata del deejay siciliano: anche questa volta, però, il Mastroianni non aveva confermato o smentito alcuna voce. Almeno fino a ieri. Ieri sera è stato proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne a svelare l’identità della sua ... Leggi su isaechia (Di lunedì 2 novembre 2020) Era già da qualche mese che si vociferava che il cuore difosse ormai occupato: dopo la fine della brevecon Irene Capuano, all’ex tronista erano stati attribuiti diversi flirt, tra cui quello con l’ex compagna (lampo) di trono Mara Fasone. Un flirt mai confermato tra i due che, tuttavia, era stato presto soppiantato dal gossip che volevaimpegnato con una misteriosa ragazza bionda che quest’estate era spesso insieme a lui e all’amato fratello Salvo alle serata del deejay siciliano: anche questa volta, però, ilnonconfermato o smentito alcuna voce. Almeno fino a ieri. Ieri sera è stato proprio l’ex protagonista di Uomini e Donne a svelare l’identità della sua ...

6000sardine : Le parole del Presidente della Liguria #Toti ci lasciano impietriti. Riferirsi a delle persone come fossero risors… - 6000sardine : @GiovanniToti Immaginare le persone come mere risorse economiche prima che esseri umani, uomini e donne che custodi… - luigidimaio : Un Paese civile non può accettare episodi come quelli visti ieri a #Napoli. Nessuno può permettersi di aggredire do… - pietroenne3 : RT @CaritasRoma: Oggi, #2novembre, nel giorno della commemorazione dei defunti, oltre a pregare e ricordare quanti ci sono più cari, un pen… - Stefano11152493 : @BettySartore85 @marzia38580873 @GiuseppeConteIT No mi dispiace....leggo tanti libri. E tu? Barbara D’Urso o Uomini e Donne? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ Biotech: Milano ospiterà nel 2022 il Bioequity Europe Affaritaliani.it