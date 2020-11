Uomini e donne, anticipazioni: Tina finisce in quarantena perché venuta a contatto con un positivo! (Di lunedì 2 novembre 2020) Ieri 1 novembre si è tenuta un nuova registrazione di Uomini e donne dove la notizia clamorosa è stata l’assenza di Tina Cipollari in studio. L’opinionista era in collegamento Skype e ciò perché in quarantena fiducia, in quanto venuta a contatto con una persona poi risultata positiva al Covid-19. La Cipollari ha comunque preso parte alla puntata e, da quanto riportano le anticipazioni fornite da Il Vicolo delle news, non sono mancati i siparietti con Gemma Galgani. La registrazione ha visto anche il clamoroso e forse non così inaspettato ritorno di Riccardo Guarnieri. Registrazione U&D del 1° novembre: Tina in quarantena Anche Uomini e donne, seppur ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 2 novembre 2020) Ieri 1 novembre si è tenuta un nuova registrazione didove la notizia clamorosa è stata l’assenza diCipollari in studio. L’opinionista era in collegamento Skype e ciò perché infiducia, in quantocon una persona poi risultata positiva al Covid-19. La Cipollari ha comunque preso parte alla puntata e, da quanto riportano lefornite da Il Vicolo delle news, non sono mancati i siparietti con Gemma Galgani. La registrazione ha visto anche il clamoroso e forse non così inaspettato ritorno di Riccardo Guarnieri. Registrazione U&D del 1° novembre:inAnche, seppur ...

