Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 1-11-2020: il ritorno di Riccardo Guarnieri

Durante la registrazione di Uomini e Donne di domenica 1 novembre 2020 il pubblico ha assistito al ritorno inaspettato di un cavaliere che è stato grande protagonista delle scorse stagioni. Stiamo parlando di Riccardo Guarnieri, ormai ex fidanzato di Ida Platano, che vuole cercare l'anima gemella. Gemma Galgani, poi, è tornata sulle sue decisioni ed è uscita nuovamente con Biagio Di Maro, che però continua a uscire anche con Sabina. L'uomo però ha assicurato che al termine di questa settimana prenderà una decisione tra le due Donne. Il tronista Davide Donadei è uscito con una nuova corteggiatrice di nome Silvia, ma in puntata l'ha eliminata, così come ha eliminato Rossana.

